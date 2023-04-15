Какие продукты нужно есть весной для поддержания здоровья

Диетолог Анна Макарова предложила внести коррективы в рацион питания с наступлением весны. По ее словам, стоит добавить в него больше фруктов и овощей, богатых витаминами. Макарова подробно рассказала об особенностях сезонных диет.

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В холодное время года нашему организму требуется больше энергии, чтобы согреться, и мы тянемся к калорийной пище – рассказывает врач – но с приходом теплых и светлых дней наш организм начинает сам отдавать предпочтение более легким продуктам.Так, необходимость согреваться тяжелой пищей исчезает, и мы начинаем тяготеть к таким продуктам, как рыба и овощные или холодные супы.

Поэтому весной Макарова порекомендовала включать в рацион большее разнообразие сезонных овощей, фруктов и ягод, при этому стоит выбирать их разных цветов, чтобы обеспечить организм разнообразными полезными веществами.

Она также советует следить за тем, чтобы половина тарелки во время еды состояла из овощей, зелени, фруктов или ягод.