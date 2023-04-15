Дерматокосметолог назвал причину постоянной сухости губ

Причину постоянной сухости губ назвал в беседе с «Мослентой» врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. Он объяснил, что сухие и потрескавшиеся губы вне зависимости от сезона, шелушение вокруг губ и в области бровей свидетельствуют об общей обезвоженности кожи и организма и дефиците витаминов группы В (особенно пиридоксина В6).