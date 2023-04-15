Барре и боди-балет — одно и то же? 4 мифа об этих направлениях

Вместе с тренером разбираем популярные заблуждения, которые удерживают девушек от посещения этих программ.
Барре создала немецкая танцовщица Лотте Берк в середине XX века. После серьёзной травмы она не могла заниматься балетом и придумала альтернативную программу занятий, чтобы поддерживать себя в форме. Направление приобрело популярность в стране, и в 1959 году в возрасте 46 лет Лотте открыла свою первую студию. С годами барре интегрировал в себя элементы пилатеса и йоги и распространился за пределы Германии.
Боди-балет – сравнительно молодое направление в фитнес-индустрии. Его создала американский хореограф Лиа Сараго в конце 1990-х – начале 2000-х годов. В России собственную программу чуть позже развивала балерина Илзе Лиепа. Сейчас боди-балет сочетает в себе классический танец и упражнения на растяжку и укрепление мышц.
Барре представляет собой комплекс упражнений, которые выполняются у классического балетного станка с использованием дополнительного инвентаря: мячей, фитнес-резинок и эластичных эспандеров. Это позволяет увеличить нагрузку на мышцы ног, ягодицы и спину и заставляет их активно работать. Важный момент: спина на барре не подкачивается напрямую, а укрепляется в фоновом режиме за счёт определённого положения корпуса.
Тренировка по боди-балету проходит в середине зала, без использования опоры или дополнительного инвентаря (за исключением ковриков). Занятия включают упражнения и на ноги, и на корпус, и на руки, поэтому задействуются мышцы всего тела. Тренировки проходят в достаточно активном темпе. Поэтому они не рекомендуются людям, у которых есть противопоказания к кардионагрузкам. Например, заболевания дыхательных путей или запрет осевых нагрузок.
Направления подойдут, если ваша цель:
Важный момент: упражнения в барре и боди-балете выполняются исключительно с собственным весом. Поэтому здесь гораздо меньше риск получения травмы, нежели при работе с дополнительными отягощениями в спортзале. Поэтому направления являются более безопасными для тренировки.
Также нужно будет проконсультироваться с тренером и подобрать альтернативы к некоторым упражнениям при диастазе, грыжах и протрузиях, сколиозе, старых травмах опорно-двигательного аппарата.
За последние годы оба направления успели обрасти мифами, которые часто удерживают людей от посещения занятий. Разберём основные из них.
Десятки лет балет оставался закрытым видом искусства, доступным только для профессионалов. Поэтому многие убеждены, что не смогут справиться с нагрузками. Особенно если начнут заниматься во взрослом возрасте.
Это заблуждение. Программы барре и боди-балета адаптированы для непрофессиональных спортсменов, поэтому подходят практически всем и не требуют специальной подготовки. На первых занятиях тренер объяснит нюансы постановки позиции рук, ног, поможет принять правильное положение корпуса. Уже через несколько тренировок вы заметите, что вам стало легче выполнять упражнения и чувствовать своё тело.
Боди-балет и барре позиционируются как силовые тренировки. Поэтому некоторые девушки избегают занятий из опасений накачать огромные руки или ноги и стать менее женственной.
Это миф. Взгляните на балерин: разве вы видите огромные перекачанные мускулы? Наоборот, большинство из них выглядят грациозно и изящно. Причина проста: тренировки по барре и боди-балету проходят без дополнительного веса. Они направлены не на рост мышечных тканей, а на проработку и укрепление глубинных мышц. Боди-балет и барре помогут вам повысить выносливость, укрепить мышечный корсет, но не перекачать его.
От силовых тренировок девушек часто удерживает боязнь сразу столкнуться с большой нагрузкой и не справиться.
Не переживайте: хотя барре и боди-балет являются силовыми тренировками, вы всегда можете проконсультироваться с тренером о степени нагрузки для вашего организма. Остановиться в середине подхода и просто постоять в позиции – нормально для первого занятия. Поверьте, просто держать классическую позицию корпуса – это уже колоссальная работа. В дальнейшем вы можете наращивать нагрузку, ваше тело привыкнет, и выполнять упражнения до конца будет легче.
Тренировка по боди-балету проходит без использования опоры, поэтому распространён миф, что для занятий необходимо отличное чувство координации и баланса.
На самом деле, всё в точности до наоборот. Специфика тренировок позволяет включить в работу мышцы кора, которые отвечают за стабилизацию и равновесие тела и внутренних органов, и тренирует координацию и баланс.
Если вам сложно удерживать равновесие, тренировка по боди-балету станет отличной возможностью проработать баланс. Да, первое время вас будет пошатывать. Да, будет тяжело удержать равновесие, стоя на одной ноге и параллельно выполняя упражнения второй. Но спустя несколько тренировок вы заметите улучшения: будете испытывать меньше трудностей при удержании равновесия, станете лучше чувствовать своё тело в пространстве.