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Врач рассказала о влиянии поцелуев на сердце и сосуды

Эндокринолог, терапевт «СМ-Клиники» в Петербурге, врач первой категории Анастасия Калмурзина объяснила, какую пользу приносят поцелуи для сердечно-сосудистой системы человека.

Врач рассказала о влиянии поцелуев на сердце и сосуды
© Мир новостей

Специалист отметила, что, в первую очередь, поцелуи снижают уровень стресса. Но это еще не всё. Во время поцелуя у человека ускоряется дыхание и расширяются кровеносные сосуды. Происходит «своего рода встряска», помогающая дополнительно обогатить кровь и органы кислородом.

Также при поцелуях активнее вырабатываются гормоны окситоцин, дофамин и эндорфин. Калмурзина напомнила, что первый из них уменьшает в организме уровень кортизола — гормона стресса. Под влиянием дофамина (гормона удовольствия) и эндорфина (гормона счастья) человек охотнее берется за новые начинания и в целом становится более активными. Получается, что регулярные поцелуи помогают меньше нервничать и «переносят фокус нашего внимания с негативных на позитивные эмоции».

Кроме того, эндокринолог рассказала, что поцелуи косвенно связаны с профилактикой кариеса и иммунитетом человека.

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