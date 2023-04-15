Врач рассказала о влиянии поцелуев на сердце и сосуды

Специалист отметила, что, в первую очередь, поцелуи снижают уровень стресса. Но это еще не всё. Во время поцелуя у человека ускоряется дыхание и расширяются кровеносные сосуды. Происходит «своего рода встряска», помогающая дополнительно обогатить кровь и органы кислородом.

Также при поцелуях активнее вырабатываются гормоны окситоцин, дофамин и эндорфин. Калмурзина напомнила, что первый из них уменьшает в организме уровень кортизола — гормона стресса. Под влиянием дофамина (гормона удовольствия) и эндорфина (гормона счастья) человек охотнее берется за новые начинания и в целом становится более активными. Получается, что регулярные поцелуи помогают меньше нервничать и «переносят фокус нашего внимания с негативных на позитивные эмоции».