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Чем на самом деле опасны сахарозаменители

Эндокринолог Александра Дедикова предупредила об опасности употребления сахарозаменителей, заявив, что хотя они могут не вредить некоторым людям, они могут оказывать опасное воздействие на здоровье других, в частности, нарушая углеводный обмен. Ее слова цитирует RT.

Чем на самом деле опасны сахарозаменители
© Ferra.ru

В то время как натуральные сахара обычно содержатся в необработанных продуктах (фрукты, злаки и так далее) и используются организмом в качестве источника энергии, искусственные подсластители работают совершенно по-другому. Дедикова объясняет, что подсластители могут имитировать свойства сахара, но не могут быть использованы в качестве источника энергии, поскольку не содержат углеводов.

Дедикова предупреждает, что бесконтрольное применение сахарозаменителей может привести к нарушениям углеводного обмена, значительному увеличению веса из-за повышенного аппетита, а также к желудочно-кишечным расстройствам.

Она посоветовала не использовать сахарозаменители людям, страдающим аллергией, беременным и кормящим женщинам, а также детям.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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