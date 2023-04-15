Тренер рассказал о пользе животного фитнеса для похудения

Фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин рассказал о пользе животного фитнеса (animal flow) для похудения. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Соломин рассказал, что animal flow — это методика тренировок, основанная на движениях на четвереньках и задействующая все группы мышц. Структура методики подразумевает цепочку последовательных движений друг за другом с органичными переходами, но с достаточно интенсивной физической нагрузкой.

По мнению тренера, при выполнении этой тренировки особенно активно работает пресс. Он подчеркнул, что animal flow позволяет вернуть утраченные навыки, которые человек теряет при малоподвижном и сидячем образах жизни.