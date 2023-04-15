Ученые перечислили лучшие фрукты для быстрого похудения

Эксперты заверяют, что эффект не заставит себя ждать.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Специалисты рассказали, что в составе фруктов есть природные сахара, которые способны уменьшать вес за счет клетчатки. Правильный питьевой режим и добавление в рацион побольше фруктов помогут сбросить лишний вес, передает ETNT.

Так, похудению может способствовать употребление бананов, грейпфрута и ананаса. Последний содержит в себе фермент бромелайн, из-за которого белки быстрее перевариваются в организме, а клетчатка насыщает на долгое время.