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1 час назад

Ученые перечислили лучшие фрукты для быстрого похудения

Волгоградская правда

Эксперты заверяют, что эффект не заставит себя ждать.

Ученые перечислили лучшие фрукты для быстрого похудения
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Специалисты рассказали, что в составе фруктов есть природные сахара, которые способны уменьшать вес за счет клетчатки. Правильный питьевой режим и добавление в рацион побольше фруктов помогут сбросить лишний вес, передает ETNT.

Так, похудению может способствовать употребление бананов, грейпфрута и ананаса. Последний содержит в себе фермент бромелайн, из-за которого белки быстрее перевариваются в организме, а клетчатка насыщает на долгое время.

Помимо того, в авокадо содержатся полезные жиры, насыщающие организм и не провоцирующие набор веса, а груша считается источником полезной клетчатки. Яблоко способствует улучшению состояния костной ткани, витаминизации и снижению холестерина.

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