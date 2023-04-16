Простое упражнение для коррекции осанки: видео

Сидячий образ жизни негативно сказывается на нашем здоровье: нарушается осанка, ухудшается кровоснабжение, развивается шейные остеохондроз.

Если вы очень много сидите в течение дня, сутулитесь, стоит добавить в свое расписание короткие упражнения. Одним из таким поделился специалист по восстановительным тренировкам, мастер спорта по легкой атлетике Егор Пенкин в своем TikTok-аккаунте.

Необходимо встать на колено, в положение выпада, поднять одну руку вверх, а другую на колено, и выполнить боковой наклон в сторону передней ноги. Смотрите видео, чтобы узнать, как правило выполнять данное упражнение.

Важно! Перед выполнением упражнения убедитесь, что у вас нет травм позвоночника и плечевых суставов и других противопоказаний. При необходимости проконсультируйтесь с врачом.