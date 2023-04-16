$81.50-0.1790.16+0.16

Простое упражнение для коррекции осанки: видео

Сидячий образ жизни негативно сказывается на нашем здоровье: нарушается осанка, ухудшается кровоснабжение, развивается шейные остеохондроз.

Если вы очень много сидите в течение дня, сутулитесь, стоит добавить в свое расписание короткие упражнения. Одним из таким поделился специалист по восстановительным тренировкам, мастер спорта по легкой атлетике Егор Пенкин в своем TikTok-аккаунте.

Необходимо встать на колено, в положение выпада, поднять одну руку вверх, а другую на колено, и выполнить боковой наклон в сторону передней ноги. Смотрите видео, чтобы узнать, как правило выполнять данное упражнение.

Важно! Перед выполнением упражнения убедитесь, что у вас нет травм позвоночника и плечевых суставов и других противопоказаний. При необходимости проконсультируйтесь с врачом.

Простое упражнение от головокружений: видео

Ранее мы показывали ролик о том, какие упражнения помогут расслабить мышцы шеи.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий