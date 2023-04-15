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Как похудеть без спорта

Однако диета должна быть сбалансированной. В ней должны быть цельнозерновые, белковые продукты, фрукты и овощи.

Как похудеть без спорта
© Unsplash

Также придётся регулярно пить воду, потому что она подавляет аппетит, стимулирует обмен веществ и помогает организму сжигать жир. А вот от соков и газировки специалист посоветовала отказаться.

«Придерживайтесь сбалансированной диеты. Ключом к здоровой потере веса является употребление в пищу разнообразных продуктов, богатых питательными веществами», — посоветовала врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева в беседе с Life.ru.

Без спорта для похудения придётся сократить потребление калорий. Снизить вес без вреда для здоровья поможет питание с дефицитом 500–600 калорий в день, пояснила врач.

Подсчитывать сейчас не так трудно — есть специальные приложения. Но важно не голодать. То есть если вы слишком сильно сократите приток калорий, то будут побочки в виде усталости и потери мышц. Мы ведь хотим лишиться жира, а не мускулов.

Как нужно питаться на диете

Кривошеева посоветовала есть богатые белком продукты — птицу, рыбу, йогурт, бобовые, киноа, орехи и сыр. Но также организму нужны продукты с клетчаткой, которые позволяют долго не испытывать чувство голода. И, конечно, нельзя забывать о фруктах и овощах при приёме пищи. А вот обработанные продукты — враги диеты. Речь прежде всего о сухих завтраках, переработанном мясе, батончиках и выпечке. Это высококалорийная еда, с добавленным сахаром, с жиром и солью.

Важно во время диеты не пить спиртное. Мало того, что алкогольные напитки калорийны, мы из-за них переедаем.

Всю еду врач посоветовала есть медленно, тщательно пережёвывая. Это позволяет мозгу активизировать центр насыщения, и чувство голода уходит быстрее.

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