Названы ингредиенты для салата, которые помогут похудеть

Клетчатка — важный компонент здорового питания. Она помогает снизить уровень холестерина, регулировать сахар в крови и способствует здоровому пищеварению, пишет американское издание She Finds.

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Этот макроэлемент особенно важен, если нужно сбросить вес, так как помогает дольше оставаться сытым и избежать переедания. И если нужно включить в рацион больше клетчатки, не увеличивая при этом количество калорий, салат с овощной начинкой — отличный вариант. Диетолог Ева Анджелис назвала лучшие ингредиенты, богатые клетчаткой, которые способствуют здоровой потере веса.

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Нут

Фасоль и другие бобовые культуры богаты клетчаткой и белком, что делает их отличным ингредиентом полезного салата. По словам эксперта, в одной порции нута (164 грамма) содержится 12,5 грамма клетчатки и 14,5 грамма белка. Эти бобы содержат в основном растворимую клетчатку, которая помогает дольше оставаться сытым, замедляя усвоение питательных веществ.

— Растворимая клетчатка также увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике и является пищей для кишечной микробиоты — добавила Анджелис.

И белок, и клетчатка усваиваются медленно, способствуют насыщению и предотвращают скачки уровня сахара в крови.

Брюссельская капуста

В одной чашке брюссельской капусты содержится 3,3 грамма клетчатки, большое содержание витаминов С, К, фолиевой кислоты, калия и различных антиоксидантов. Диетолог для приготовления теплого салата порекомендовала обжаривать овощи на оливковом масле с чесноком.

Льняное семя

Для придания салату хрустящей корочки нужно отказаться от гренков с высоким содержанием углеводов и добавить немного орехов и семечек. Эксперт предложила льняное семя.

— Богатые клетчаткой льняные семена также богаты белком, фитонутриентами и омега-3 жирными кислотами, которые нужны для здоровья мозга и сердца, — пояснила специалист.

По ее словам, всего в одной столовой ложке льняных семян (семь граммов) содержится два грамма клетчатки, 1,3 грамма белка и 1,6 грамма омега-3 жирных кислот.

Эти семена богаты как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой. Растворимая клетчатка поглощает воду, замедляя пищеварение и усвоение питательных веществ, в то время как нерастворимая помогает увеличить объем каловых масс, предотвращая запоры и способствуя здоровому опорожнению кишечника.

Диетолог порекомендовала выбирать молотое льняное семя, а не цельное. Если есть их целиком, организм получит клетчатку, но так как не получится их пережевать очень тщательно, не удастся получить белок и другие питательные вещества.