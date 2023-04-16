Как правильно выходить из поста после Пасхи

При выходе из поста после Пасхи рекомендуется есть маленькими порциями каждые три часа и пить по 30-50 миллилитров воды на килограмм веса в сутки. Эти и другие советы для постившихся приводятся в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Специалисты отметили, что для питья можно употреблять негазированную минеральную воду, травяной чат и компот. При этом они советуют съедать не более одного яйца и ограничиться употреблением кисломолочных продуктов — ряженки, кефира, йогурта. Можно не отказывать в себе в кусочке кулича и небольшом количестве творожной пасхи, добавили в ведомстве.

«В последующие дни лучше готовить легкие супы и крем-супы на овощном бульоне, есть белую рыбу (минтай, треска, окунь) или рыбные котлеты на пару. Кстати, рыбу лучше сочетать с тушеными овощами или рисом. Потихоньку добавлять в меню и мясные продукты. Предпочтительно из мяса курицы или индейки, а не говядины или свинины», — говорится в публикации.