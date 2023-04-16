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6 минут назад

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выходить из поста после Пасхи

Парламентская газетаиещё 2

При выходе из поста после Пасхи рекомендуется есть маленькими порциями каждые три часа и пить по 30-50 миллилитров воды на килограмм веса в сутки. Эти и другие советы для постившихся приводятся в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Как правильно выходить из поста после Пасхи
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Специалисты отметили, что для питья можно употреблять негазированную минеральную воду, травяной чат и компот. При этом они советуют съедать не более одного яйца и ограничиться употреблением кисломолочных продуктов — ряженки, кефира, йогурта. Можно не отказывать в себе в кусочке кулича и небольшом количестве творожной пасхи, добавили в ведомстве.

«В последующие дни лучше готовить легкие супы и крем-супы на овощном бульоне, есть белую рыбу (минтай, треска, окунь) или рыбные котлеты на пару. Кстати, рыбу лучше сочетать с тушеными овощами или рисом. Потихоньку добавлять в меню и мясные продукты. Предпочтительно из мяса курицы или индейки, а не говядины или свинины», — говорится в публикации.

Эксперты также предостерегли от активного потребления выпечки и изделий из теста, поскольку они быстро повышают уровень глюкозы в крови и могут вызывать обострение гастрита.

Здоровье,Роспотребнадзор,
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