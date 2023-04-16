Как не сорвать здоровье, начав дачный сезон?

Чрезмерное усердие в работе на даче в начале сезона может обернуться проблемами со здоровьем. Чтобы избежать обострения хронических болезней и сердечно-сосудистых катастроф, необходимо делать перерывы каждые 15-20 минут и перераспределять нагрузку. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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«Какой бы работой человек ни занимался на даче, необходимо делать частые перерывы на отдых – каждые 15-20 минут, менять виды деятельности, перераспределять нагрузку на разные группы мышц и соотносить состояние самочувствия с нагрузками. Нагрузки необходимо наращивать постепенно, распределять объем работ с учетом этого», – сказал он.

Чтобы не сорвать спину, по словам медика, при подъеме тяжестей нужно использовать специальные приспособления. Важно также правильно поднимать нелегкие предметы: сначала надо присесть и затем аккуратно встать. Врач напомнил и о том, что находиться долго в позе головой вниз опасно. Это может спровоцировать повышение давления.

«Открывая дачный сезон, люди увлекаются желанием успеть побольше, а нетренированный организм не выдерживает резких нагрузок. Все это провоцирует обострения хронических заболеваний и зачастую сердечно-сосудистые катастрофы», – отметил Тяжельников.

Он также напомнил, что за зиму организм ослабляется из-за нехватки солнца и витаминов. Из-за этого человек часто весной чувствует сонливость, апатичность и нехватку сил. Чтобы помочь своему организму, специалист посоветовал, больше бывать на свежем воздухе и постепенно повышать физические нагрузки.