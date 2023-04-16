Врач назвал препятствующие онкологии продукты питания

Опасные для организма реакции, провоцирующие различные заболевания, запускаются свободными радикалами, которым противостоят антиоксиданты. В каких продуктах питания содержатся полезные вещества, рассказал врач-онколог, хирург Иван Карасев.

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По его словам, общепризнанным веществом, позволяющим сохранить и поддержать молодость кожи, является убихинон (коэнзим Q10), который содержится в обычной селедке, богатой также омега-3 жирными кислотами. Убихинон также присутствует в арахисе, семенах кунжута, фисташках.

«Молекулы кофермента Q стабильно генерируют поток энергии в 2-мембранных органеллах клеток и защищают их от токсического действия оксидантов», – цитирует специалиста «Российская газета».

Карасев рекомендует обратить внимание и на мощный антиокислитель, который защищает клеточные мембраны, токоферол (витамин Е). Он содержится в нерафинированном растительном масле.