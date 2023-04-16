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Диетолог Диллон: свекольный сок поможет снизить давление

Овощные соки являются питательными и полезными для здоровья. Напиток из свеклы помогает снизить артериальное давление всего за три-шесть часов, рассказал диетолог Бен Диллон в беседе с Daily Express.

Диетолог Диллон: свекольный сок поможет снизить давление
© Слово и Дело

По его словам, гипотензивный эффект от такого сока сохраняется не менее 24 часов. Также он достаточно низкокалорийный и содержит витамины А, Е, С, К, В и фолиевую кислоту, которые являются очень полезными для поддержания иммунитета.

В составе свеклы есть и другие полезные микроэлементы, такие как молибден, магний, калий, фосфор и пищевые волокна, рассказал специалист. Однако точные дозы приема свекольного сока может дать только врач, отметил Диллон.

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