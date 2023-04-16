Диетолог Диллон: свекольный сок поможет снизить давление

Овощные соки являются питательными и полезными для здоровья. Напиток из свеклы помогает снизить артериальное давление всего за три-шесть часов, рассказал диетолог Бен Диллон в беседе с Daily Express.

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По его словам, гипотензивный эффект от такого сока сохраняется не менее 24 часов. Также он достаточно низкокалорийный и содержит витамины А, Е, С, К, В и фолиевую кислоту, которые являются очень полезными для поддержания иммунитета.