Офтальмолог назвал полезные для зрения продукты

Полезные для зрения продукты назвала в беседе с «Мослентой» врач-офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова. По ее словам, это овощи и фрукты оранжевого цвета, а также остальные продукты, в которых есть витамины, каротиноиды, микроэлементы, омега-3 и жирные кислоты.

Фото: Мослента Мослента

«Для глаз полезны: рыба, мясо, яйца, орехи, бобовые, цитрусовые, зелень, овощи и фрукты оранжевого цвета, оливки, оливковое масло и молочные продукты», — сообщила специалист.

Каротиноиды лютеин и зеаксантин содержатся в самых разных овощах и фруктах, особенно в зеленых листовых овощах (шпинат, брокколи, петрушка, горошек, тыква, фисташки), а также в яичных желтках. Они помогают защищать сетчатку глаз от воздействия ультрафиолетового излучения (от экранов телефонов и компьютеров, например), продолжила медик.

По словам Меркуловой, омега-3 жирные кислоты в большом количестве содержатся в жирной морской рыбе, рыбьем жире, морепродуктах, семенах льна и чиа, в различны видах растительных масел — льняном, рыжиковом, горчичном, конопляном, рапсовом, а также в шпинате и в морских водорослях. Омега-3 налаживает микроциркуляцию сетчатки глаза и является структурным компонентом клеточных мембран сетчатки.

Кроме того, для здоровья глаз полезна средиземноморская диета. В ее основе лежит повышенное потребление злаков, оливкового масла, фруктов, бобовых и овощей, умеренное потребление насыщенных жиров, умеренное или высокое потребление курицы и рыбы. Важно учитывать и низкое содержание красного мяса в рационе.