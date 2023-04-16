Семейные ссоры могут вызвать ожирение и болезнь кишечника

Американские ученые из Университета Огайо пришли к выводу, что проблемы в личной жизни могут сказаться на здоровье и стать причиной возникновения различных заболеваний.

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В рамках исследования, ученые пришли к выводу, что стрессовые ситуации, вызванные ссорами, в некоторых случаях провоцируют развитие ожирение у людей. Также конфликты являются причиной возникновения синдрома раздраженного кишечника (СКР). Все эти заболевания сопровождаются сильными болями, исследование было опубликовано на сайте университета.