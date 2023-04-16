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Семейные ссоры могут вызвать ожирение и болезнь кишечника

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Американские ученые из Университета Огайо пришли к выводу, что проблемы в личной жизни могут сказаться на здоровье и стать причиной возникновения различных заболеваний.

Семейные ссоры могут вызвать ожирение и болезнь кишечника
© Runews24.ru

В рамках исследования, ученые пришли к выводу, что стрессовые ситуации, вызванные ссорами, в некоторых случаях провоцируют развитие ожирение у людей. Также конфликты являются причиной возникновения синдрома раздраженного кишечника (СКР). Все эти заболевания сопровождаются сильными болями, исследование было опубликовано на сайте университета.

Для исследования были опрошены 43 супружеские пары. Добровольцам выделялись 20 минут для обсуждения ссор. По итогу ученые обнаружили, что у тех супругов, которые эмоциональнее выясняли отношения, был выявлен СКР.

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