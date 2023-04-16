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Употребление сладкой газировки и выпечки приводит к деменции

Ученые назвали продукты, которые негативно влияют на состояние мозга и сокращают длительность жизни.

Названы продукты, ускоряющие наступление деменции
© Runews24.ru

Исследования по выявлению влияния некоторых продуктов на мозг проводились на людях и грызунах. По мнению ученых, самым вредным напитком для организма является газировка. Сладкая вода замедляет мозговую активность.

Помимо этого, напитки с высоким содержанием сахара могут спровоцировать диабет, нарушение обмена веществ и много другое, сообщается в статье, опубликованной в журнале Annals of Neurology (AoN).

Добровольцами исследования выступили более 4 тысяч человек, их состояние изучали на протяжении десяти лет.

У людей, которые на протяжении десяти лет ежедневно употребляли напитки с сахаром, были выявлены признаки деменции.

Также вредит организму выпечка с транжсжирами. Более 1 600 человек посещали специалистов на протяжении 10 лет. Было установлено, что у 377 человек из испытуемых выявили признаки деменции. Они на протяжении долгих лет ели мучное.

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