Названы продукты, ускоряющие наступление деменции

Употребление сладкой газировки и выпечки приводит к деменции
Ученые назвали продукты, которые негативно влияют на состояние мозга и сокращают длительность жизни.
Исследования по выявлению влияния некоторых продуктов на мозг проводились на людях и грызунах. По мнению ученых, самым вредным напитком для организма является газировка. Сладкая вода замедляет мозговую активность.
Помимо этого, напитки с высоким содержанием сахара могут спровоцировать диабет, нарушение обмена веществ и много другое, сообщается в статье, опубликованной в журнале Annals of Neurology (AoN).
Добровольцами исследования выступили более 4 тысяч человек, их состояние изучали на протяжении десяти лет.
У людей, которые на протяжении десяти лет ежедневно употребляли напитки с сахаром, были выявлены признаки деменции.
Также вредит организму выпечка с транжсжирами. Более 1 600 человек посещали специалистов на протяжении 10 лет. Было установлено, что у 377 человек из испытуемых выявили признаки деменции. Они на протяжении долгих лет ели мучное.