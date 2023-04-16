Репродуктолог: перед беременностью нужно пройти скрининг

Репродуктолог Заборская: перед беременностью нужно пройти скрининг . По словам специалиста, скрининговое обследование шейки матки нужно для того, чтобы предотвратить возможное онкологическое заболевание. Ещё при планировании ребёнка следует проверить щитовидную железу и молочные железы, а также исследовать уровень ферритина. Врач рассказала, что это такое и какие ещё анализы надо сдать.

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По словам врача-репродуктолога Марины Заборской, в идеале если скрининг шейки матки проведут жидкостным методом. То есть возьмут мазок для определения высококанцерогенных типов вируса папилломы человека.

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Также врач посоветовала пройти ПЦР-исследование, знакомое многим по тестам на коронавирус. Только в случае планирования беременности нужно провериться на инфекции, передаваемые половым путём.

«Важно знать, что их всего четыре, поэтому предлагаемый клиникой список из 15–20 возбудителей должен насторожить», — отметила врач в беседе с Lifе.ru.

Ещё женщине рекомендуется сдать анализы на тиреотропный гормон. Это исследование позволит врачу выявить особенности работы щитовидной железы. Гормоны щитовидки помогают плоду нормально развиваться. После оценки полученных результатов могут потребоваться УЗИ щитовидной железы и консультация эндокринолога.

Заборская посоветовала перед беременностью записаться на маммографию и пройти исследование молочных желёз. Но если вам меньше 35 лет, то достаточно будет и УЗИ.

Кроме того, женщине обязательно нужно пройти диагностику железодефицитной анемии. Для этого сдают анализы на уровень ферритина, С-реактивный белок (СРБ), сывороточного железа.

«Женщины в связи с ежемесячной кровопотерей находятся в группе риска по железодефицитной анемии и латентному железодефициту», — объяснила врач.

Определите, есть ли у вас иммунитет к краснухе. Если его не будет, придётся вакцинироваться. Зато это поможет избежать осложнений для будущего ребёнка в случае заболевания матери.