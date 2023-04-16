Часто можно услышать о пользе стакана кефира перед отходом ко сну. Однако у этой привычки негативных последствий может быть больше, чем вы могли подумать, предупредила подписчиков своего Telegram-канала эндокринолог Зухра Павлова.

По словам медика, кефир обладает одним из самых высоких инсулиновых индексов. То есть, выпивая этот напиток перед сном, когда активность гормона на максимуме, человек провоцирует резкое снижение уровня глюкозы в крови. А поскольку печень продолжает выработку инсулина, утром ее уровень будет слишком высоким.

Таким образом употребление кефира на ночь рано или поздно негативно отразится на процессе углеводного обмена, а со временем и вовсе приведет к предиабету.

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