28-летняя девушка откровенно рассказала, как похудела на 90 кг

«Я знаю, что всегда найдутся люди, которые осуждают или не понимают выбор, который я сделала, — рассуждает Кэролин. — Большинство до сих пор многого не знают об ожирении и о том, каково это на самом деле. И даже те, кто в курсе, все равно осуждают». Но своим примером девушка доказывает, что решение лечь под нож хирурга может быть проявлением не слабости, а, наоборот, силы и любви к себе: «Попросить о помощи — одна из самых сложных вещей, которую я когда-либо смогла сделать. Я каждый день горжусь тем, что решила спасти свое тело». Ну а мы за Кэролин, конечно рады, но на всякий случай напоминаем: если проводить операцию — то строго по медицинским показаниям и только у проверенного хирурга.