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Не только диеты и фитнес: 28-летняя девушка откровенно рассказала, как похудела на 90 кг

Британское издание Express поделилось вдохновляющей историей 28-летней Кэролин. Три года назад она заканчивала медицинский колледж, и впереди у нее была вся жизнь. Впрочем, было и одно большое но: Кэролин весила 180 кг, из-за чего даже такие простые действия, как стояние и ходьба, вызывали у нее нестерпимую боль в спине. Тогда девушка поняла, что пришло время серьезных решений. И речь вовсе не об очередной чудо-диете — а их она перепробовала великое множество. Ее потеря веса началась с операции по шунтированию желудка.

28-летняя девушка откровенно рассказала, как похудела на 90 кг
© Super.ru

Кэролин признается, что это решение не было простым. Дело в том, что до этого она долгие годы безуспешно сидела на диетах, в результате чего заработала расстройство пищевого поведения. А вот после операции у нее буквально началась новая жизнь: «Она позволила мне перезагрузить свое тело, причем сделала это намного лучше, чем десять лет диеты, которая только вызывала компульсивное переедание».

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Девушка рассказывает, что после шунтирования наконец смогла изменить свои привычки в еде и победить расстройство пищевого поведения, а также сделать фитнес своим приоритетом. В итоге она постепенно похудела на 90 кг и теперь делится в Инстаграме* своими потрясающими результатами.

«Это не было самым простым выходом или легким решением проблемы, — объясняет она. — Это очень постепенный процесс с результатом, который можно и нужно поддерживать. Мне потребовалось три года, чтобы потерять 90 кг, но зато я сделала это без токсичной культуры диет и похудения».

Super.ru

«Я знаю, что всегда найдутся люди, которые осуждают или не понимают выбор, который я сделала, — рассуждает Кэролин. — Большинство до сих пор многого не знают об ожирении и о том, каково это на самом деле. И даже те, кто в курсе, все равно осуждают». Но своим примером девушка доказывает, что решение лечь под нож хирурга может быть проявлением не слабости, а, наоборот, силы и любви к себе: «Попросить о помощи — одна из самых сложных вещей, которую я когда-либо смогла сделать. Я каждый день горжусь тем, что решила спасти свое тело». Ну а мы за Кэролин, конечно рады, но на всякий случай напоминаем: если проводить операцию — то строго по медицинским показаниям и только у проверенного хирурга.

* Запрещен в РФ.

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