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Назван опасный показатель потери веса при диете

Опасный показатель потери веса при диете назвала «Мосленте» кандидат медицинских наук, диетолог Инна Кононенко. По ее словам, нормальным считается похудение на 450-900 граммов в неделю.

Назван опасный показатель потери веса при диете
© Мослента

Быстрая потеря веса выше указанных значений грозит организму дефицитом питательных веществ, обезвоживанием и другими проблемами со здоровьем, предупредила врач. Однако если у человека имеются отеки, в первую неделю диеты он может сбросить 2-3 килограмма.

«Важно отметить, что потеря веса не всегда совпадает с потерей жира, и слишком быстрое похудение часто может привести к потере мышечной массы, что может нанести ущерб общему метаболизму», — добавила Кононенко.

Для безопасного похудения эксперт порекомендовала сочетать здоровое и сбалансированное питание с регулярными физическими упражнениями.

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