Что будет, если вы станете выпивать около 5 литров воды в день

О важности воды для здоровья говорят многие. Но можно ли в день пить её слишком много? И как вода влияет на организм человека?

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Мужчинам обычно в день нужно выпивать 3,7 литра воды, а женщинам - 2,7 литра. Причём сюда входит и жидкость, полученная из различных продуктов питания. Как правило, из еды поступает в организм примерно 20% жидкости.

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В то же время личный лимит воды для отдельного человека будет отличаться в зависимости от нескольких факторов. Это возраст, пол, вес, диета, уровень активности. Поэтому сложно сказать, что точно случится с вашим телом, если вы будете выпивать около 5 литров воды в сутки.

Тем не менее вот с какими всё-таки последствиями вы можете столкнуться.

Похудение. Если вы будете пить около 5 литров воды в день, то заметите, что у вас снизился аппетит. Связано это с тем, что иногда мы жажду ошибочно принимаем за голод. Это помогает сбросить вес.

Потеря связи с ощущением голода и сытости. При употреблении большого количества воды вы можете растянуть желудок и приспособиться к этому. В результате вам нужно будет есть больше, чтобы почувствовать сытость.

Частое мочеиспускание. Вы будете также из-за этого просыпаться по ночам.

Понимание, что в организме не хватает электролитов. На это может указывать факт, что вы бегаете в туалет даже тогда, когда не пьёте воду во время приёма пищи.

Устранение запоров и вздутия живота. Причина всего этого может заключаться в том, что вы не употребляете достаточно воды.

Более молодой внешний вид. Вода помогает выглядеть моложе. Как отмечают Nutrition Twins, она переносит питательные вещества в кожу, что увлажняет её, одновременно заполняя пространство между клетками.

Больше энергии. Всё дело в том, что вода переносит кислород и питательные вещества к мышцам и в мозг. Даже если вы слегка обезвожены, вы всё равно будете чувствовать усталость.

Трудности с перевариванием пищи. Поэтому лучше не пить много воды во время приёма пищи.

Усталость, тошнота, спутанность сознания или головные боли. Если вы пьёте чересчур много воды, она разбавляет натрий в организме. Это приводит к гипонатриемии, из-за чего могут возникнуть судороги, кома. Человек также может из-за этого умереть.

Профилактика инфекций мочевыводящих путей. Это утверждают Nutrition Twins. В ходе одного исследования выяснилось, что у женщин, которые в день пили 1,5 л воды, рецидивирующий цистит снизился на 50%.

Предотвращение образования камней в почках. Согласно научным исследованиям, каждые 0,5 л воды значительно снижают вероятность образования камней.