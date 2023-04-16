Как выбрать фитнес-тренера? Советы врача

Многие жители крупных городов постоянно ходят в спортзал или занимаются другой физической активностью. Это стало привычным образом жизни. Некоторые хотят тренироваться только вместе с инструктором, но как его выбрать? На этот вопрос ответил невролог, мануальный терапевт Сергей Длин. По словам эксперта, прежде всего важно определить цели, ради которых вы занимаетесь спортом. А потом, опираясь на них, уже подбирать себе тренера.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Длин рассказал, что чаще всего тренерами в фитнес-клубах работают спортсмены, которые специализируются на тех или иных видах спорта. Если вы хотите подкачаться, то лучше выбирать тяжелоатлета или бодибилдера, если пробежать марафон, то легкоатлета, объяснил он.

Важно обращать внимание на внешний вид инструктора и его дополнительные знания. Если ваша цель похудеть, то лучше выбирать не тренера на массе, а стройного человека, который разбирается в питании — вроде диетолога или нутрициолога.

Доктор подчеркнул, что без тренера в начале спортивного пути лучше не заниматься, ведь можно погубить своё здоровье.

Важно обращать внимание и на то, как тренер налаживает контакт, ведь вам придётся взаимодействовать достаточно часто. Профессионал всегда перед началом занятий расспросит о состоянии здоровья и ваших спортивных целях, а потом составит оптимальный график тренировок.

Ещё профессиональный тренер обязательно контролирует технику выполнения упражнений и веса́, с которыми работает подопечный.