Диетолог: овсянка и сельдерей помогают сжигать жир без тренировок

Стоит об этом помнить, когда будете в очередной раз садиться на диету, чтобы скинуть пару кило к лету. Записаться в зал, конечно, тоже лишним не будет, однако именно от питания зависит, сбросите ли вы вес. Поэтому нужно разнообразить меню полезными жиросжигателями, а таких, помимо сельдерея и овсянки, есть ещё несколько, сообщил Life.ru.

© Секрет Фирмы

Овсянка

Начнём мы всё равно именно с неё. По словам диетолога Людмилы Микитюк, овсянка мало того, что хорошо насыщает, так ещё и ускоряет процессы жирового метаболизма. Вдобавок, в ней содержатся витамины В1 и В2, а также калий, магний и другие полезные вещества с минералами. Одним словом, идеальный завтрак.

Сельдерей

Второй в списке — сельдерей, который следует почаще добавлять в блюда и салатики. Дело в том, что он состоит из волокон, на переработку которых желудок тратит больше калорий, чем получает. Для диеты самое то!

Грейпфрут

Перейдём к фруктам. Среди них явно выделяется грейпфрут. Этому кислющему товарищу специалисты регулярно поют дифирамбы: уж очень он богат на полезные вещества и свойства. Среди них — ускорение метаболизма и снижение уровня инсулина в крови. А ведь именно последний отвечает за создание излишка жира.

Малина

Ещё один эффективный ускоритель обмена веществ — малина. Помогает расщеплять жиры, богата витаминами и минералами, содержит антиоксиданты. В общем, чудо, а не ягодка.

Имбирь

Пятый жиросжигающий продукт имбирь. Это растение улучшает секрецию и кровоснабжение желудка. Как следствие, ускоряется и метаболизм.

Корица

На шестом месте в списке корица. К неожиданности многих эта пряность снижает уровень сахара в крови, и лишних жиров откладывается меньше. Только не надо после того, как вы узнали об этом, налегать на булочки с корицей, а то точно не похудеете.

Зелёный чай