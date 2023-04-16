Красивый голос: как сохранить его на долгие годы

То, что вы говорите, не так важно в сравнении с тем, как вы это делаете. По голосу можно понять, насколько вы довольны собой и своей жизнью, уверена профессор театрального института имени Б. Щукина Мария Оссовская. Яркий и звонкий голос бывает у тех, кто твёрдо стоит на ногах, а тихая речь ассоциируется с неуверенностью. Эксперт рассказала, как сохранить красивый голос на долгие годы.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Мало кто даже из тех, кто осознанно приходит постигать театральное искусство, знают своё настоящее звучание. Всё потому, что в детстве мы часто слышали от взрослых фразы вроде «тише, не шуми, что люди скажут».

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Эта и подобные запрещающие фразы имеют накопительный эффект. Даже вырастая, человек остаётся в некоем коконе и ему приходится раскрывать собственный красивый голос с помощью специальных занятий техникой речи, отметила Оссовская.

Лайфхаки для красивого голоса

Про сырые яйца забудьте сразу. Этот народный метод раскрыть голос не работает, сказала заслуженный работник культуры РФ.

Вообще главный секрет красивого голоса простой: нужно следить за здоровьем.

«Хотите сохранить голос, помните о нём — летом не стоит пить ледяные напитки, есть очень острую пищу, а в холодное время года берегите себя и не переохлаждайтесь», — посоветовала Оссовская в беседе с РИА «Новости».

Сохранить красивый голос надолго помогает правильное дыхание. Для этого существуют специальные техники.

Чтобы голос всегда оставался юным и звонким, нужно соблюдать режим сна и есть натуральные продукты, добавил советский, российский камерный и оперный певец, тенор Алексей Мартынов.

А вот холодное шампанское, вопреки распространённому мифу, вовсе не помогает сделать речь более яркой, отметил артист. Скорее наоборот: петь вы потом точно не сможете из-за покраснения задней стенки гортани.

Как сделать голос красивым

Красивый голос нужно развивать с детства. Для этого надо вслух громко читать стихи, тексты, прозу, посоветовала советский и российский диктор Анна Шатилова.

Она посоветовала упражнение на случай, если голос пропал, а вам нужно выступать перед публикой.