Красивый голос: как сохранить его на долгие годы

То, что вы говорите, не так важно в сравнении с тем, как вы это делаете. По голосу можно понять, насколько вы довольны собой и своей жизнью, уверена профессор театрального института имени Б. Щукина Мария Оссовская. Яркий и звонкий голос бывает у тех, кто твёрдо стоит на ногах, а тихая речь ассоциируется с неуверенностью. Эксперт рассказала, как сохранить красивый голос на долгие годы.
Мало кто даже из тех, кто осознанно приходит постигать театральное искусство, знают своё настоящее звучание. Всё потому, что в детстве мы часто слышали от взрослых фразы вроде «тише, не шуми, что люди скажут».
Эта и подобные запрещающие фразы имеют накопительный эффект. Даже вырастая, человек остаётся в некоем коконе и ему приходится раскрывать собственный красивый голос с помощью специальных занятий техникой речи, отметила Оссовская.
Про сырые яйца забудьте сразу. Этот народный метод раскрыть голос не работает, сказала заслуженный работник культуры РФ.
Вообще главный секрет красивого голоса простой: нужно следить за здоровьем.
«Хотите сохранить голос, помните о нём — летом не стоит пить ледяные напитки, есть очень острую пищу, а в холодное время года берегите себя и не переохлаждайтесь», — посоветовала Оссовская в беседе с РИА «Новости».
Сохранить красивый голос надолго помогает правильное дыхание. Для этого существуют специальные техники.
Чтобы голос всегда оставался юным и звонким, нужно соблюдать режим сна и есть натуральные продукты, добавил советский, российский камерный и оперный певец, тенор Алексей Мартынов.
А вот холодное шампанское, вопреки распространённому мифу, вовсе не помогает сделать речь более яркой, отметил артист. Скорее наоборот: петь вы потом точно не сможете из-за покраснения задней стенки гортани.
Красивый голос нужно развивать с детства. Для этого надо вслух громко читать стихи, тексты, прозу, посоветовала советский и российский диктор Анна Шатилова.
Она посоветовала упражнение на случай, если голос пропал, а вам нужно выступать перед публикой.
«Если чувствую, что голос сел, я дома начинаю гласные звуки пропевать от низкой ноты до высокой, прям до крика, во весь голос. Это упражнение действует замечательно», — отметила она.