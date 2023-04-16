Плохо спите? Возможно, дело в состоянии вашего кишечника

Специалист в области питания Клэр Барнс рассказала о том, как содержимое кишечника человека сказывается на качестве сна и общем состоянии мозга.

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Между мозгом и кишечником существует сеть связей. Известно, что кишечник связывается с мозгом через нервную, кровеносную, эндокринную системы. А прямая связь между органами осуществляется при помощи блуждающего нерва. Получается, что если вы будете заботиться о здоровье кишечника и микробов, которые там обитают, то улучшится состояние мозга и сон.

Как можно улучшить микробиом? Есть восемь способов.

Прежде всего, нужно ограничить потребление обработанных углеводов. Это белый хлеб, сладости, продукты, содержащие много сахара. Из-за такой пищи уровень энергии в течение дня скачет, поэтому мы ощущаем то усталость, то бодрость.

Полезно принимать живые бактерии. Одно исследование доказало, что приём пробиотиков в течение шести недель улучшил сон.

Ешьте ферментированные продукты. Это кефир, йогурт, творог, маринованные овощи и пр.

Не забудьте о пребиотиках. Это такие вещества, которые могут отлично питать кишечную флору. Их много в чесноке, луке, овсе, слегка недозрелых бананах.

Улучшайте гигиену сна. Из-за плохого сна микробиом может нарушиться. Старайтесь ложиться спать в одно и то же время, не включайте в спальне свет слишком ярко, пользуйтесь телефоном максимум за полчаса до отхода ко сну.

Избавьтесь от проблем с пищеварением. Дело в том, что это ухудшает работу микробиома и может способствовать дефициту питательных веществ.

Употребляйте больше овощей. Необходимо есть две порции фруктов и пять - овощей. И важно, чтобы овощи были разными.