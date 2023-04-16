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53 минуты назад

Врач назвал опасные последствия пониженной кислотности желудка

Мослента

Опасные последствия пониженной кислотности желудка назвал «Мосленте» врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он отметил, что недостаток кислоты приводит к нарушению процессов пищеварения.

Врач назвал опасные последствия пониженной кислотности желудка
Фото: МослентаМослента

Желудочная кислота играет жизненно важную роль в уничтожении вредных бактерий и патогенов, которые мы можем потреблять с пищей. При недостатке кислоты в желудке может возрастать риск развития бактериальных и паразитарных инфекций пищеварительного тракта Рустем Садыков гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Кроме того, проблемы с кислотностью влияют на усвоение важных питательных веществ — кальция, железа, витамина В12. Низкая кислотность желудка может быть связана с развитием толстокишечной метаплазии. Это состояние считается первой фазой злокачественного перерождения клеток, то есть рака желудка, пояснил доктор. Во избежание перечисленных проблем стоит отказаться от длительного приема ингибиторов протонной помпы, отметил Садыков. Такие лекарства, по его словам, можно принимать не более 12 недель. Кроме того, поднять кислотность желудка может вода с лимоном, ее рекомендуется пить по утрам. Ранее Садыков раскрыл самую частую причину изжоги. По его словам, это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

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