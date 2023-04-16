Что такое солнечный удар. Объясняем простыми словами

Солнечный удар — перегрев организма после долгого пребывания человека под палящим солнцем. Проще говоря, если вы летом долго находитесь под солнцем без головного убора и вскоре вам становится плохо — скорее всего, вы получили солнечный удар.
В такие моменты человека тошнит, у него кружится голова, быстро бьётся сердце и поднимается давление. При этом он чувствует вялость и, кажется, вот-вот упадёт в обморок.
Всё потому, что голова нагревается от солнца, кровеносные сосуды в мозге расширяются, а капилляры начинают лопаться. Это приводит к излишнему притоку жидкости к голове, что плохо влияет на нервную систему, и человек начинает себя чувствовать нехорошо.
Солнечный удар — не шутка, а опасное состояние. При тяжёлой форме может случиться асфиксия (удушье), острая сердечно-сосудистая недостаточность, кровоизлияние в мозг и даже остановка сердца.
Врачи выделяют три степени тяжести солнечного удара.
Коварство солнечного удара заключается в том, что симптомы могут проявиться не сразу, а, например, через 6–10 часов. Если наутро после прогулки под солнцем вы начали чувствовать себя странно — тело стало ломить, подскочила температура и прочее — это повод обратиться к врачу.
Многие ошибочно думают, что солнечный удар и тепловой удар — это одно и то же. Разница есть. Тепловой удар — это повышение температуры организма, но случиться он может в разных условиях: в бане, в душном помещении, в машине, в лифте. Солнечный же удар возникает только от прямого воздействия солнечных лучей на голову. Солнечный удар считается разновидностью теплового удара.
Солнечный удар нельзя получить, если вы надели на себя светлый головной убор, но если цвет тёмный, то солнечный удар исключать нельзя. Это связано с тем, что тёмные цвета притягивают солнечные лучи.