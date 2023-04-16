Что такое солнечный удар. Объясняем простыми словами

Солнечный удар — перегрев организма после долгого пребывания человека под палящим солнцем. Проще говоря, если вы летом долго находитесь под солнцем без головного убора и вскоре вам становится плохо — скорее всего, вы получили солнечный удар.

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В такие моменты человека тошнит, у него кружится голова, быстро бьётся сердце и поднимается давление. При этом он чувствует вялость и, кажется, вот-вот упадёт в обморок.

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Всё потому, что голова нагревается от солнца, кровеносные сосуды в мозге расширяются, а капилляры начинают лопаться. Это приводит к излишнему притоку жидкости к голове, что плохо влияет на нервную систему, и человек начинает себя чувствовать нехорошо.

Солнечный удар — не шутка, а опасное состояние. При тяжёлой форме может случиться асфиксия (удушье), острая сердечно-сосудистая недостаточность, кровоизлияние в мозг и даже остановка сердца.

Степени тяжести солнечного удара

Врачи выделяют три степени тяжести солнечного удара.

Лёгкая. Человек испытывает слабость, лёгкую тошноту, головную боль, пульс становится учащённым, дыхание сбивчивым.

Средняя. К вышеперечисленным симптомам добавляется нарушение координации, полуобморочное состояние, нередко из носа течёт кровь и поднимается температура.

Тяжёлая. Самая опасная и требующая медицинского вмешательства. Человек начинает бредить, появляются галлюцинации, кожа белеет, температура тела достигает 39–40 градусов. При тяжелой степени человек может умереть, поэтому никак нельзя игнорировать плохое самочувствие.

Коварство солнечного удара заключается в том, что симптомы могут проявиться не сразу, а, например, через 6–10 часов. Если наутро после прогулки под солнцем вы начали чувствовать себя странно — тело стало ломить, подскочила температура и прочее — это повод обратиться к врачу.

Первая помощь при солнечном ударе

Вот что нужно делать: Если человек потерял сознание, перенесите его в прохладное место, освободите тело от лишней одежды, обеспечьте доступ свежего воздуха, на голову положите прохладное полотенце. Если есть простыня, то смочите ее в холодной воде и укройте человека.

Если человек находится в сознании, необходимо проделать то же самое. Дальше дайте понюхать нашатырный спирт. Предложите попить холодной воды или холодный крепкий чай.

При тяжёлой степени солнечного удара не медлите и не дожидайтесь скорой. Если дыхание становится прерывистым или пульс нерегулярным — начинайте делать искусственное дыхание и массаж сердца, пока всё не нормализуется.

Не путать с

Многие ошибочно думают, что солнечный удар и тепловой удар — это одно и то же. Разница есть. Тепловой удар — это повышение температуры организма, но случиться он может в разных условиях: в бане, в душном помещении, в машине, в лифте. Солнечный же удар возникает только от прямого воздействия солнечных лучей на голову. Солнечный удар считается разновидностью теплового удара.

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