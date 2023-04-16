Что будет с вашим организмом, если каждый день есть овсянку

Употреблять овёс советуют тем, кто придерживается диеты, хочет защитить себя от болезней сердца и повышенного холестерина. И вот что произойдёт со здоровьем, если вы будете есть овёс ежедневно.

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Благодаря овсянке можно предотвратить развитие болезней сердца, снизить уровень «плохого» холестерина, улучшить состояние кожи, получить заряд энергии, похудеть, снизить риск развития рака толстой кишки, привести в норму сахар в крови, избавиться от запоров, подавить рост вредных клеток.