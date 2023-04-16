Вредит ли газировка вашим почкам

Задумывались ли вы, как газированные напитки влияют на почки? И можно ли их пить тем, кто долго перед этим голодал?

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На самом деле газированные напитки даже после долгого периода голода не вредят почкам. Нет связи также между употреблением данных напитков и почечной недостаточностью.

А как в целом газировка влияет на почки? Известно, что её употребление связано с повышенным кровяным давлением, сахарным диабетом, камнями в почках. Всё это - факторы риска развития хронической болезни почек.

В состав Coca-Colа входит фосфорная кислота. Она приводит к образованию в почках камней. А если вы станете каждый день пить две банки колы или больше, то рискуете столкнуться с хроническим заболеванием почек. В одном исследовании 2014 года говорится, что употребление множества газированных напитков без сахара плохо сказывается на здоровье, в том числе на почках.