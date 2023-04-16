$81.50-0.1790.16+0.16
52 минуты назад

Вредит ли газировка вашим почкам

Ferra.ru

Задумывались ли вы, как газированные напитки влияют на почки? И можно ли их пить тем, кто долго перед этим голодал?

Вредит ли газировка вашим почкам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На самом деле газированные напитки даже после долгого периода голода не вредят почкам. Нет связи также между употреблением данных напитков и почечной недостаточностью.

А как в целом газировка влияет на почки? Известно, что её употребление связано с повышенным кровяным давлением, сахарным диабетом, камнями в почках. Всё это - факторы риска развития хронической болезни почек.

В состав Coca-Colа входит фосфорная кислота. Она приводит к образованию в почках камней. А если вы станете каждый день пить две банки колы или больше, то рискуете столкнуться с хроническим заболеванием почек. В одном исследовании 2014 года говорится, что употребление множества газированных напитков без сахара плохо сказывается на здоровье, в том числе на почках.

Также выяснилось, что при употреблении двух или более диетических газированных напитков у людей возникали проблемы со здоровьем. В частности, снижалась скорость клубочковой фильтрации (и это важный показатель функции почек).

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий