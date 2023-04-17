Нутрициолог развеяла три мифа о еде

Три мифа о еде развеяла в беседе с «Мослентой» врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко. В первую очередь она опровергла популярное заблуждение о лечении диабета исключением из рациона добавленного сахара.

Фото: Мослента Мослента

«Практически все, что мы употребляем в пищу, воздействует на уровень сахара в крови. Даже если исключить рафинированный сахар из рациона, то остальные углеводосодержащие продукты будут повышать уровень гликемии», — пояснила Кононенко.

Также многие ошибочно думают, что жиры в рационе напрямую связаны с набором веса, отметила врач. На самом деле без жиров — без орехов, авокадо, лосося, оливкового масла — правильное питание невозможно.

Врач напомнила, что при похудении нельзя во всем себя ограничивать. Такой подход провоцирует срывы и переедания, а также приводит к проблемам со здоровьем. «Запомните — есть можно все! Правильное питание, прежде всего, основывается на балансе», — заключила Кононенко.