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44 минуты назад

Нутрициолог развеяла три мифа о еде

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Три мифа о еде развеяла в беседе с «Мослентой» врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко. В первую очередь она опровергла популярное заблуждение о лечении диабета исключением из рациона добавленного сахара.

Нутрициолог развеяла три мифа о еде
Фото: МослентаМослента

«Практически все, что мы употребляем в пищу, воздействует на уровень сахара в крови. Даже если исключить рафинированный сахар из рациона, то остальные углеводосодержащие продукты будут повышать уровень гликемии», — пояснила Кононенко.

Также многие ошибочно думают, что жиры в рационе напрямую связаны с набором веса, отметила врач. На самом деле без жиров — без орехов, авокадо, лосося, оливкового масла — правильное питание невозможно.

Врач напомнила, что при похудении нельзя во всем себя ограничивать. Такой подход провоцирует срывы и переедания, а также приводит к проблемам со здоровьем. «Запомните — есть можно все! Правильное питание, прежде всего, основывается на балансе», — заключила Кононенко.

Ранее врач назвала пять причин выпадения волос. Она сообщила, что на качество шевелюры влияет недостаток витаминов и минералов в организме.

Здоровье,
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