Врач заявила о сильном повышении инсулина в крови из-за кефира

Эндокринолог Павлова предупредила о сильном повышении инсулина в крови из-за кефира. А ведь этот молочный продукт очень многие советуют пить на ночь – в рамках диеты либо чтобы улучшить пищеварение и состояние организма в целом. Но, как оказалось, если уж кефир и употреблять, то в светлое время суток, потому что ночью в крови может образоваться настоящая инсулиновая бомба.

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Как объяснила врач-эндокринолог Зухра Павлова, у кефира очень высокий коэффициент инсулинового индекса. Если пить кефир на ночь, когда у человека и так сильно повышается уровень инсулина, то в крови станет меньше глюкозы. Организм начнёт это компенсировать, и к утру вы проснётесь с высоким уровнем гликемического индекса, что совсем не полезно, а очень даже наоборот.

«Если так делать регулярно, то вполне можно получить нарушение углеводного обмена, то есть нарушение гликемии натощак. А это уже преддиабет», – предупредила Павлова.

Врач добавила: не пейте на ночь ничего кроме воды. Да и эту жидкость стоит употреблять поменьше, если из-за неё вы по ночам бегаете в уборную.