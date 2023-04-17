Как ботокс влияет на мозг

В попытках сохранить молодость и привлекательность женщины готовы пойти на разные ухищрения. В частности, уже после 28 лет многие начинают прибегать к "уколам красоты": ботокс помогает скрыть морщины, а также снять скованность некоторых мышц.

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Однако немногие знают о том, что популярные инъекции влияют не только на внешние данные, но и на мозг. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, в котором приняли участие 10 женщин от 33 до 40 лет. Эксперты взаимодействовали с испытуемыми до того, как они прибегли к ботоксу, и после процедуры.

Специалисты демонстрировали женщинам фотографии смеющихся и хмурящихся людей, а затем фиксировали реакции мозга при помощи исследования на аппарате МРТ. В ходе исследования выяснилось, что после инъекций ботокса активность одного из участков мозга меняется.

Речь идет об участке, который отвечает за формирование и распознавание эмоций. После "уколов красоты" женщины не смогли доподлинно выяснить, довольны или рассержены люди на снимках.