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Как ботокс влияет на мозг

В попытках сохранить молодость и привлекательность женщины готовы пойти на разные ухищрения. В частности, уже после 28 лет многие начинают прибегать к "уколам красоты": ботокс помогает скрыть морщины, а также снять скованность некоторых мышц.

Как ботокс влияет на мозг
© Unsplash

Однако немногие знают о том, что популярные инъекции влияют не только на внешние данные, но и на мозг. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, в котором приняли участие 10 женщин от 33 до 40 лет. Эксперты взаимодействовали с испытуемыми до того, как они прибегли к ботоксу, и после процедуры.

Специалисты демонстрировали женщинам фотографии смеющихся и хмурящихся людей, а затем фиксировали реакции мозга при помощи исследования на аппарате МРТ. В ходе исследования выяснилось, что после инъекций ботокса активность одного из участков мозга меняется.

Речь идет об участке, который отвечает за формирование и распознавание эмоций. После "уколов красоты" женщины не смогли доподлинно выяснить, довольны или рассержены люди на снимках.

Ученые: одна специя может спасти от слабоумия и разогнать мозг

Что любопытно, подобное изменение в мозге было замечено только в случае инъекций в верхней части лица и межбровной области. Эксперты предположили: это может быть связано с тем, что подвижная мимика – неотъемлемая часть общения. По словам психолога Фернандо Мармолехо-Рамоса, во время коммуникации мы не осознанно имитируем выражение лица собеседника, чтобы лучше понять его эмоции. Ботокс ограничивает мимику, поэтому и распознать эмоции других людей становится сложнее.

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