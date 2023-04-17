Диетолог перечислил главные ошибки худеющих людей

«Склонный к полноте человек рискует поправиться, если он ничего не будет делать. Склонность к полноте никуда не денется. Нужно предпринимать какие-то усилия, причем постоянно. Но это должны быть посильные для конкретного человека усилия, которые не снижают качество его жизни», — отметил диетолог.