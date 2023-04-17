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6 минут назад

Врач Мирошник объяснила, как справиться с усталостью и бессонницей весной

Вечерняя Москва

Весной человек может испытывать слабость, бессонницу, утомляемость — все это зачастую сигнализирует о возникновении астении. Врач-невролог, специалист по антивозрастной медицине Елена Мирошник дала советы, как справиться с подобным состоянием.

Как справиться с усталостью и бессонницей весной
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В первую очередь эксперт посоветовала наладить режим сна. Спать нужно по 7–8 часов, ложиться стоит не позднее полуночи.

Также весной нужно скорректировать режим питания. В весеннем рационе должны быть овощи и фрукты. Не стоит забывать о питьевом режиме — пить нужно около двух литров воды в день. Не стоит злоупотреблять крепким чаем, различными газированными и алкогольными напитками.

По словам врача, нужно находить время на физическую активность. Например, можно выходить на ежедневные пешие прогулки.

Кроме того, стоит ограничить чрезмерный просмотр телевизора, сидение за гаджетами, компьютером, телефонами, передает Life.ru.

В свою очередь врач Александр Мясников для борьбы с бессонницей посоветовал не ложиться на кровать в течение дня, чтобы у организма выработался рефлекс «кровать — сон», передает Nation news.

Психолог и руководитель психологического центра Сергей Ланг дал советы, как стабилизировать свое состояние и сохранить настроение в весенний период.

Здоровье,Александр Мясников,
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