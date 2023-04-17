От посуды, которая содержит политетрафторэтилен, стоит избавиться, поскольку она может стать причиной серьезных заболеваний. Об этом в своем телеграм-канале написала гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Политетрафторэтилен — то же, что и тефлон. В конце 90-х подтвердили, что он выделяет ядовитое соединение, которое вызывает бесплодие и рак. Чтобы обезопасить себя, важно выбирать посуду со знаком PFOA FREE. От остальной тефлоновой посуды стоит избавиться.

Врач также рекомендует обращать внимание на маркировку пластиковых емкостях — как правило, треугольник из стрелок с цифрами внутри. Маркировкой 2,4,5 помечают безопасный пластик. Тем не менее, в емкость из такого материала не стоит наливать горячую жидкость. Не подойдет пластиковая посуда и для разогревания — при воздействии тепла она будет выделять токсичные вещества.

Кроме того, вредными могут оказаться яркие расписные сервизы из меламино-формальдегидной смолы турецкого или китайского производства. Прежде чем купить подобную посуду, стоит запросить сертификат соответствия.

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