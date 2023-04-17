Как ухаживать за кожей при аллергических диатезах весной

Весной многие сталкиваются с обострением кожных заболеваний – псориаз, крапивница, атопический дерматит. Почему так происходит и как ухаживать за кожей в этот период, нам рассказала Надежда Макагонова, эксперт бренда Skin Helpers.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Почему происходит весеннее обострение кожных заболеваний?

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В период смены зимнего сезона на весенний в воздухе появляется огромное количество аллергенов. Они могут быть разные по своей природе – начиная от типичной пыльцы, заканчивая испарениями реагентов.

В любом случае в этот период человеческий организм, ослабленный после зимы, подвергается очень многим острым состояниям. Именно весной могут обостряться псориаз, атопический дерматит и крапивница. Почему? Потому что в момент смены сезонов, особенно с зимнего на весенний, когда погодные условия меняются более резко и заметно, человек страдает от недостатка витаминов, ослабленного иммунитета, перепадов давления и других не менее неприятных моментов.

Как ухаживать за кожей в острые периоды?

Людям, страдающим от таких заболеваниях, как псориаз, атопический дерматит и крапивница в весенний период следует ещё более внимательно и бережно относиться к своей коже и следить за её состоянием. Постараться максимально оградить себя от аллергенов, не употреблять в пищу продукты, которые могут спровоцировать нежелательную реакцию организма, чаще умываться, чтобы смывать пыльцу, которая осела на коже.

Обязательно следите за тем, чтобы очищающее средство было мягким и не содержало в своём составе поверхностно-активных веществ SLS, SLES и ALS, а также раздражающих экстрактов – они вызывают сухость кожи, тем самым могут только усугубить раздражения и ухудшить общее состояние человека.

Весной увеличивается количество солнечных дней, поэтому стоит обращать своё внимание на то, чтобы кожа была защищена от солнца. За этим необходимо следить даже тем людям, кожа которых не склонна к аллергиям и другим нетипичным реакциям. При этом людям с чувствительной кожей следует очень осторожно использовать spf-кремы, потому что в их составе могут быть компоненты, которые вызовут аллергическую реакцию, что очень просто во время, когда организм и так ослаблен.

Ни в коем случае не забывайте увлажнять кожу. Кожа в период весеннего межсезонья и так сухая, требует увлажнения. Кожа людей, страдающих от дерматита, крапивницы и псориаза – не исключение.

Какие ингредиенты помогут успокоить кожу?

Хорошо, когда в увлажняющей косметике есть такие компоненты, как мочевина, полисахариды и ниацинамид. Эти вещества отлично притягивают влагу и удерживают её на поверхности эпидермиса, поддерживая естественный уровень увлажненности, что поможет облегчить симптомы аллергий. При этом не забывайте следить за тем, чтобы средство не содержало в себе экстрактов, потому что любой из них может стать аллергеном для кожи в период весеннего обострения.