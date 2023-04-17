Поскольку в последние годы кофе стал качественнее, в день без вреда для здоровья можно выпить до четырех чашек. Тем не менее, некоторым категориям людей все еще стоит отказаться от этого напитка. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.

Без последствий для здоровья в день допустимо употреблять не больше четырех чашек кофе. Елена Соломатина Врач-диетолог

По словам эксперта, кофе противопоказан людям, у которых повышено артериальное давление: в этом случае альтернативой может стать цикорий. Нельзя пить кофе и беременным, детям, а также людям с повышенной нервной возбудимостью или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Здоровым людям тоже стоит быть осторожными в употреблении кофе. Если пить его натощак, может заболеть желудок и нарушиться процесс пищеварения.

Помимо цикория, кофе может заменить зеленый чай. В нем есть теанин, который стимулирует активность головного мозга и способствует высокой концентрации внимания.