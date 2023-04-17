Названы способы похудеть с помощью велосипеда

Журналисты «Вестей» назвали способы похудеть с помощью езды на велосипеде. Об этом сообщается на сайте издания.

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Согласно исследованиям, на которые ссылаются авторы материала, необходимо кататься на велосипеде не менее 60 минут в день и не менее пяти дней в неделю. Езда на велосипеде должна быть интенсивной, чтобы усилить выработку энергии и сжигание калорий. Отмечается, что при катании нужно потреблять достаточное количество жидкости.

Также в заметке отмечается, что новичкам рекомендуется начинать с 30-минутных заездов. При этом постепенно необходимо увеличивать их время и интенсивность.