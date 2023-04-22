Многие аптечные средства для лечения кожи выпускаются в виде кремов и мазей. Ориентируясь на особенности заболевания и состояния кожи, врачи назначают одну из форм лекарственного средства.

Врач-дерматолог Александр Шачнев рассказал, в чем состоит основное различие между кремом и мазью, а также какой вид лекарственного средства лучше выбрать для разных потребностей кожи.

Крем – это легкая водно-масляная эмульсия, которая быстро впитывается в кожу и оставляет ее мягкой и увлажненной. Кремы обычно содержат большое количество воды, а также активные ингредиенты, такие как витамины, антиоксиданты, антибиотики или противогрибковые средства.

Мазь – это более густая и жирная форма лекарственного средства, которая содержит большое количество масел и меньше воды. Мази обычно используются для лечения более серьезных кожных заболеваний, таких как экзема, псориаз, дерматит и ожоги. Мази обладают более высокой эффективностью благодаря густой консистенции и способности задерживаться на поверхности кожи дольше, чем кремы.

Каждое из этих аптечных средств имеет свои преимущества и недостатки, а выбор конкретной формы зависит от типа и тяжести заболевания, а также от индивидуальных особенностей кожи.

Подробнее о том, чем крем отличается от мази, смотрите в видео.