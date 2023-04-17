4 проблемы со здоровьем, о которых может говорить ранняя седина

Ранняя седина — всегда неприятное явление, особенно для женщины. При этом проблема доставляет не только психологический дискомфорт. Седина до 30 лет может говорить о некоторых нарушениях организма, если дело все же не в генетике. Мы собрали топ популярных причин, почему седина беспокоит вас так рано.

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Недостаток меди

Как правило, ранняя седина является следствием дефицита многих элементов. В первую очередь — меди. С ее помощью образовывается меланин, который определяет цвет волос человека. Как же понять, что меди вашему организму катастрофично не хватает? По следующим признакам: кости становятся хрупкими, вы часто простужаетесь, может начать садиться зрение, а также страдает память. Получите консультацию специалиста, чтобы тот поставил точный диагноз и определил терапию.

Проблемы с щитовидкой

Гипотиреоз, а также тиреотоксикоз — противоположные темпы работы щитовидной железы могут стать причиной ранней седины. Если человек имеет дело с гипотиреозом, в этом случае активность обменных процессов снижается, как и количество энергии для поддержания важных для организма процессов. В такой ситуации нарушается пигментация волос. Эндокринолог будет одним из специалистов, которых стоит посетить.

Дефицит витамина D

Людям, проживающим в средней полосе, необходимо отслеживать уровень витамина D круглый год. Как правило, его всегда не хватает. Если же недостаток слишком большой, возникает не только седина, но и снижается общий тонус организма. Помимо включения в рацион продуктов с высоким содержанием этого витамина, необходимо получить консультацию специалиста, который подскажет, какие добавки помогут вернуть витамин D к нормальным показателям.

Недостаток витамина B12