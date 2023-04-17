Кому нельзя есть овсянку

Овсянку традиционно считают одним из самых полезных вариантов завтрака. О пользе этого продукта известно давно. Дикий овес много лет назад разросся на полях Монголии и Китая, где практически сразу заметили его прекрасные кормовые свойства. Позже растение «перекочевало» и в другие страны, в том числе и в Россию.

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Очень быстро крупа из кормовой превратилась в полноценный продукт, который с удовольствием стали использовать в пищу люди. Овес дробили, перетирали и ели. Крупа обладала свойством быстро и надолго придавать чувство сытости. За это в том числе ее и любили.

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Но не только в этом заключается польза овсянки. А кроме ее положительных качеств, увы, есть и те, которые делают ее невозможной для употребления в пищу некоторым людям. О полезных свойствах овсянки и о том, кому от употребления блюд из этой крупы лучше воздержаться, читайте в материале «Рамблера».

Как уже говорилось выше, одним из главных плюсов овсянки является ее способность надолго оставлять после себя чувство сытости. Кроме того, регулярное употребление этой крупы помогает улучшать состояние кожи, а благодаря высокому содержанию ферментов лучше усваиваются витамины и углеводы в желудке.

К плюсам овсянки, безусловно, можно отнести тот факт, что она способствует снижению уровня холестерина в крови, микроэлементы в составе крупы помогают предотвратить некоторые проблемы с сердцем, замедлить воспалительные процессы, нормализовать артериальное давление.

Овсянка, как утверждают специалисты, помогает при запорах, снижает риск развития рака толстой кишки, улучшает обмен веществ и выводит из организма токсины.

Однако, при всех очевидных плюсах, есть у овсянки и свои минусы. Вернее, при некоторых проблемах со здоровьем потребление крупы следует ограничить или вовсе исключить ее из рациона.

Овсянка противопоказана, прежде всего, людям, у которых есть на нее аллергия.

Людям с непереносимостью глютена (целиакией) следует внимательно относиться к выбору продукта. Не потому, что овсянка содержит глютен, а потому что продукты из нее делают на той же линии с пшеницей, рожью и так далее. Елена Соломатина Врач-диетолог

Ну и, разумеется, многое зависит от вида овсянки. Если это хлопья долгой варки, в которых содержится большое количество клетчатки, может возникать раздражение ЖКТ.