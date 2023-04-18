Почему спрос на астрологов неуклонно растет

Рассматриваем один из самых популярных типов возрастных изменений.

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Возможно, вы даже не слышали о подобном типе, а он существует. Бьюти-эксперты уже давно определили основные типы старения во всем мире, и наш — российский — один из самых распространенных. Мы расскажем, по каким критериям определяется российский тип старения и как его можно замедлить.

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Где родился, так и состарился

На самом деле, от места, где каждый из нас родился и проживает большую часть жизни, зависит и то, как мы стареем. Например, в южной части света и в Азии люди практически не сталкиваются с птозом, чаще всего с возрастом у людей из упомянутых регионов появляются мелкие морщинки и лишь слегка ослабевают мышцы лица. Не стоит сбрасывать со счетов и особенности речевого аппарата. К примеру, французы из-за наличия в языке своеобразных звуков до конца жизни не знают, что такое двойной подбородок и слабые мышцы шеи. Примерно такая же картина прослеживается в США, где из-за особенностей строения челюсти люди надолго сохраняют прочный мышечный каркас.

В России распространен гравитационный тип старения, он же — российский — когда нижняя часть лица медленно опускается. Лицо буквально «стекает».

Как считают специалисты, все дело в климате — суровые погодные условия заставляют организм запасать жир, который в том числе откладывается и на лице. С каждым годом организму все сложнее сбрасывать и правильно распределять жир, поэтому многие сталкиваются с проблемой лишних отложений, с которыми не так-то просто бороться.

Можно (и нужно) ли бороться?

Если не следить за количеством жировых отложений в организме на протяжении жизни, в будущем есть вероятность того, что придется лечь под нож хирурга. Чаще всего к пластическим хирургам российские женщины обращаются с проблемными подбородками, нависшими веками и проблемами с кожей в области шеи.