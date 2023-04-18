Эксперт рассказала, как быстро снять стресс при помощи секса

Кейт Мойл, эксперт в области межличностных отношений, утверждает, что сексуальная близость является быстрым и эффективным способом борьбы со стрессом. Metro сообщает о ее мнении.

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По словам эксперта, во время сексуального акта организм вырабатывает гормоны окситоцин и эндорфин, которые помогают расслабиться, успокоиться и улучшить качество сна. Мойл объясняет, что стресс и бессонница неразрывно связаны: недостаток сна усиливает стресс, а стресс, в свою очередь, нарушает сон. Сексуальная активность помогает организму выспаться и почувствовать себя лучше.

Специалистка считает, что эксперименты в постели - отличный способ повысить уровень гормона удовольствия - дофамина. Она также добавляет, что гормональный коктейль, который организм получает во время секса, может рассматриваться как забота о здоровье и благополучии.