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1 час назад

Сможете ли вы похудеть, если будете пить больше воды

Ferra.ruиещё 1

Вода часто рассматривается как средство устранения жажды. Кроме того, она может быть тем недостающим звеном, которое поможет вам похудеть.

Сможете ли вы похудеть, если будете пить больше воды
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если вы станете употреблять в небольших количествах «высококачественную воду», то это поможет вам сбросить несколько килограммов. Особенно эффективной такая привычка будет в сочетании с физической активностью и соблюдением сбалансированной диеты.

В воде нет калорий, углеводов, сахара, соли и жира. Помимо этого, некоторые научные исследования показывают, что питьевая вода может увеличить скорость обмена веществ. Поэтому ваше тело будет сжигать в состоянии покоя калорий больше.

Также питьевая вода помогает расщеплять жир. Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition, в организме для расщепления жира должно быть достаточное количество жидкости.

Количество воды, которое нужно потреблять, зависит от ряда факторов. В том числе от веса, количества упражнений, количества пота. Здоровые взрослые мужчины должны стремиться в день выпивать 3,7 литра воды, а женщины - 2,7 литра, как отмечает Институт медицины. Причём данный объём жидкости включает в себя не только воду, но и другие напитки, а также воду, полученную из продуктов.

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