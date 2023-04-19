Сможете ли вы похудеть, если будете пить больше воды

Вода часто рассматривается как средство устранения жажды. Кроме того, она может быть тем недостающим звеном, которое поможет вам похудеть.

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Если вы станете употреблять в небольших количествах «высококачественную воду», то это поможет вам сбросить несколько килограммов. Особенно эффективной такая привычка будет в сочетании с физической активностью и соблюдением сбалансированной диеты.

В воде нет калорий, углеводов, сахара, соли и жира. Помимо этого, некоторые научные исследования показывают, что питьевая вода может увеличить скорость обмена веществ. Поэтому ваше тело будет сжигать в состоянии покоя калорий больше.

Также питьевая вода помогает расщеплять жир. Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition, в организме для расщепления жира должно быть достаточное количество жидкости.