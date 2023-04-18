Как сбрасывать вес правильно

Заведующая отделением клинической диетологии ГКБ им. В. В. Виноградова в Академическом районе Юлия Пигарева рассказала, как питаться, чтобы похудеть. Об этом сообщается в соцсетях медучреждения.

© Твоя Газета

Как отмечает врач, человек набирает вес, когда потребляет больше калорий, чем расходует. Также сказывается возраст. Так, у женщин после 40 лет начинают происходить гормональные перестройки и замедляется метаболизм.

Решить проблему лишних килограммов может правильное питание, которое предполагает минимизацию вредных продуктов. К «пищевому мусору» относят трансжиры, простые сахара, жареную пищу и полуфабрикаты. Отдавать предпочтение следует цельнозерновым продуктам, овощам, фруктам, свежему мясу и рыбе.

При этом не стоит верить, что обезжиренные продукты помогают похудеть. Как отмечает диетолог, жир нужен организму, чтобы нормально усваивать витамины, А, D, E.