Как сбрасывать вес правильно
Заведующая отделением клинической диетологии ГКБ им. В. В. Виноградова в Академическом районе Юлия Пигарева рассказала, как питаться, чтобы похудеть. Об этом сообщается в соцсетях медучреждения.
Как отмечает врач, человек набирает вес, когда потребляет больше калорий, чем расходует. Также сказывается возраст. Так, у женщин после 40 лет начинают происходить гормональные перестройки и замедляется метаболизм.
Решить проблему лишних килограммов может правильное питание, которое предполагает минимизацию вредных продуктов. К «пищевому мусору» относят трансжиры, простые сахара, жареную пищу и полуфабрикаты. Отдавать предпочтение следует цельнозерновым продуктам, овощам, фруктам, свежему мясу и рыбе.
При этом не стоит верить, что обезжиренные продукты помогают похудеть. Как отмечает диетолог, жир нужен организму, чтобы нормально усваивать витамины, А, D, E.
«По многим причинам жир нам необходим, поэтому безжировые диеты как минимум небезопасны», — предупреждает Юлия Пигарева.