Какие проблемы со здоровьем может вызвать телефон в кармане

Ношение телефона в кармане одежды может привести к проблемам со здоровьем, в частности к нарушению ритма сердца. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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Специалист не советует держать смартфон или кнопочный телефон в нагрудном кармане.

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Телефон в нагрудном кармане будет нагревать ткань и создавать электромагнитное излучение в области сердца. Он может давать фон, который не сегодня и не завтра, но со временем будет влиять на работу сердца. Он может дать определенное нарушение ритма, а это уже предпосылка к развитию серьезных изменений.

Андрей Кондрахин – врач-терапевт, кандидат медицинских наук

"Ни в коем случае нельзя класть телефон в нагрудный карман людям с кардиостимулятором и тем, у кого проводятся кардиоисследования, например холтеровское мониторирование (суточная непрерывная регистрация электрической активности сердца. – Прим. ред.). И в том и в другом случае возможны помехи", – предупредил эксперт.

Также не следует держать телефон в кармане брюк. Эта привычка может нанести вред не только мужчинам, но и женщинам.

"Здесь также есть электромагнитное и тепловое влияние. У мужчин нагревание половых органов ни в коем случае не является правильным. Конечно, повредить генетический материал такое влияние не может, но предпосылки к воспалительным заболеваниям могут быть", – говорит терапевт.

То же касается репродуктивной системы женщин. Если телефон находится близко, то он и нагревает, и дает электромагнитный фон, поэтому в организме могут быть определенные изменения.

Андрей Кондрахин – врач-терапевт, кандидат медицинских наук

"Если мы говорим про ношение телефона в заднем кармане брюк, то явной опасности это не несет. Потому что мышцы достаточно плотные и они не дадут внутренним органам получить какие-либо нарушения", – продолжает Кондрахин.

Наименее опасным, по мнению врача, также является ношение телефона в кармане куртки.

"Чем больше на нас одежды, чем дальше от поверхности тела находится телефон, тем он становится безопаснее. Поэтому если есть куртка и какая-то одежда под ней, то мы говорим о том, что влияние будет мизерное", – подчеркнул эксперт.

Самое безопасное – это ношение телефона на руке, куда такие переносные карманы для фитнеса прикрепляются. Или в целом подальше от себя, потому что телефон все-таки обладает электромагнитным излучением и может быть не на пользу организму.

Андрей Кондрахин – врач-терапевт, кандидат медицинских наук