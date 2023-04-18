Что такое кетодиета

В погоне за фигурой мечты некоторые люди спешат попробовать новые диеты, но не все режимы питания имеют научное обоснование и не каждый поможет без вреда для здоровья распрощаться с лишним весом.

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На этот раз мы решили узнать о плюсах и минусах кетодиеты, которая основывается на увеличении в рационе жиров и понижении углеводов и белков.

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Мы поговорили с врачами, психологом и теми, кто пробовал такой подход к питанию. А также устроили редакционный эксперимент, проведя неделю на кетодиете и других видах питания.

Мнение эндокринолога

Врач-эндокринолог, врач по спортивной медицине, главный внештатный специалист эндокринолог регионального Минздрава Светлана Манцагова рассказала, что кетогенная диета представляет собой лечебный рацион с потреблением углеводов ниже рекомендованных на 50-75 % (обычно это менее 150 граммов в день) и относительным увеличением доли жира (на 70-80 %). - Соотношения в рационе жиров к сумме белков и углеводов, как правило, 4 к 1.

Кетогенная диета была впервые разработана в начале 20-х гг. XX века американским исследователем R. Wilder и предназначалась для пациентов с эпилепсией. Механизм действия кетогенной диеты до настоящего времени не установлен, - рассказала Светлана Манцагова.

Также врач перечислила, в каких случаях придерживаться такой диеты допустимо, а в каких этот рацион может нанести вред.

Показания

1. Наличие морбидного ожирения и/или ожирения с множественными осложнениями.

2. В предоперационном периоде перед бариатрической операцией.

3. Пациентам с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, нуждающимися в быстрой потере веса.

4. При детском ожирении, связанном с эпилепсией и/или высоким уровнем инсулинорезистентности, и/или сопутствующих заболеваний, не поддающихся другим методам коррекции.

5. При эпилепсии.

6. При неалкогольной жировой болезни печени.

Противопоказания

1. Сахарный диабет 1-го типа, сахарный диабет 2-го типа инсулинозависимый.

2. Печеночная недостаточность.

3. Почечная недостаточность и хроническая болезнь почек средней и тяжелой степени.

4. Сердечная недостаточность и нарушение сердечного ритма.

5. Нестабильная стенокардия, недавний инсульт или инфаркт миокарда (менее 12 месяцев).

6. Дыхательная недостаточность.

7. Наличие психических расстройств.

8. Злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами.

9. В течение 48 часов до плановой операции и в послеоперационном периоде.

10. Кетодиету не рекомендуется назначать детям и подросткам (кроме случаев применения кетодиеты в комплексном лечении неврологических заболеваний), при беременности и лактации.

Главный внештатный специалист эндокринолог регионального Минздрава подчеркивает, что кетодиету следует применять не более 12 недель (непрерывно или периодически), и обязательно под контролем врача. Также, если человек придерживается такого питания, то нужно сдавать анализы: общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, исследование витамина Д и тиреотропного гормона.

- Кетодиета может быть эффективной для кратковременной потери веса, но в долгосрочной перспективе поддержания веса и управления им ничуть не лучше, чем диеты с низким содержанием жиров. В настоящее время недостаточно данных по безопасности длительного применения кетогенной диеты. Данная система питания может способствовать прогрессированию атеросклероза, вызывать недостаточность ряда витаминов и минеральных веществ, связана с повышенным риском хронических заболеваний почек, онкологических заболеваний, болезни Альцгеймера, сахарного диабета, - добавила Светлана Манцагова.

Все как в кино В 1997 году на экраны вышел фильм, основанный на реальных событиях, "Не навреди" (12+). По сюжету, у женщины тяжело заболевает сын - у него диагностируют эпилепсию. После долгой борьбы и ухудшения здоровья мальчика- она забирает его из больницы и обращается к специалисту, который предлагает излечить ребенка специальной кетогенной диетой. После успешного лечения был создан фонд, который занимается распространением информации о пользе такого подхода. Из-за океана ворвался не только тематический кинематограф, но и, как он себя сам называет, доктор Эрик Берг.

В России есть его официальное представительство, где можно под контролем сертифицированных кетоспециалистов следовать здоровому питанию - так говорится у них на сайте. Сообщается, что сейчас Бергу 57 лет, 29 из них он практикует. В 1985 году он окончил бакалавриат, а затем поступил в Палмерский колледж хиропрактики. В 1988-м Эрик Берг окончил колледж и получил степень доктора хиропрактики.

Справочно:

По информации из открытых источников, хиропрактика – это псевдонаука, одна из форм альтернативной медицины. Ее основные принципы заключаются в постановке диагноза и лечении с помощью манипулирования опорно-двигательным аппаратом, особенно позвоночником.

Мнение диетолога

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Самарской области Ольга Сазонова рассказала, что кетодиета используется в определенных терапевтических ситуациях и не предназначена для самостоятельного снижения веса:

- Углеводы важны для нашего организма, нельзя уменьшить их потребление до очень низкого уровня без последствий для здоровья. В кетодиете следует употреблять продукты с высоким содержанием жиров. Хочется предупредить, что не стоит брать этот жир из бекона и сосисок, обжаренных в масле. Это, в любом случае, не будет полезно для здоровья в будущем. Врач отмечает, что углеводы углеводам рознь: без сложных углеводов, содержащихся в овощах, фруктах и цельнозерновых продуктах, организму придется сложно. Дело в том, что мозг снизит свою активность. Это может проявляться сонливостью, хронической усталостью и раздражительностью. Пища, содержащая углеводы, также часто богата клетчаткой, что важно для здорового кишечного микробиома.

Мнение нутрициолога Нутрициолог Татьяна Соловьева высказалась однозначно против кетодиеты.

- Она вредна почти всем, можно до больницы дойти. Изобретена диета была для лечения эпилепсии. Она помогала ограничивать поступление глюкозы в мозг, в крови повышался уровень кетоновых тел, что приводило к снижению количества эпилептических припадков. Я - за сбалансированное питание. Важно равномерное поступление белков, жиров и углеводов в организм, потому что все наши органы формируются из определенных макро- и микроэлементов. Если ты недополучаешь какой-то из них, особенно длительное время, организм принимает решение, в какой орган направлять дефицитные элементы (из-за ограничения в питании) и поддерживать в рабочем состоянии, а на каком можно и сэкономить - "отключить", - рассказала специалист.

Татьяна Соловьева отмечает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять в рационе 10-15 % белка (50/50 животный и растительный), 30-35 % жиров, 50-60 % углеводов.

- Переход только на жиры - кетодиета, это изменение метаболизма, то есть перестройка функционирования всего организма. Углеводы, от которых отказываются на этой диете, это основной источник глюкозы в организме, это наша энергия, строительный элемент для мышц. А мозг - самый главный потребитель глюкозы. Часто головную боль можно убрать, просто съев что-то сладкое или выпив сладкий чай - получив быструю глюкозу, а чтобы избегать такой ситуации, лучше употреблять медленные углеводы (каши, зерновой хлеб, макароны из твердых сортов) в течение первой половины дня. Да, глюкоза может вырабатываться из белка, но это как топить печку не дровами (углеводами), а бумагой или мешками с деньгами (это белки и жиры), очень дорого и неэффективно. Отказываясь от углеводов, мы теряем клетчатку, что может привести к сложностям с перистальтикой желудка, - советует нутрициолог.

Редакционный опыт

Журналист Анна Коротченкова следовала кетодиете в течение 7 дней:

- Я много лет придерживаюсь сбалансированного здорового питания и диеты не приемлю, решила попробовать только ради эксперимента. Что же, он доказал, что лучше здорового питания еще никто ничего не придумал. Я похудела на 1,3 кг, что и раньше происходило при сокращении пищи. Но появилась тревожность, головная боль, перепады состояний: то хочется спать, то прилив энергии. К тому же у меня синдром Жильбера (врожденное заболевание печени), оно хоть и не доставляет мне неудобств, но это значимое противопоказание, о котором нигде не пишут. Ну и под конец я получила приступ панкреатита, чем вообще никогда не страдала. Так что диета пришлась мне не по вкусу.

Шеф-редактор Илона Березий следовала облегченному кето - не считала БЖУ, но снизила до минимума углеводы:

- Кетодиета подходит, конечно, в первую очередь тем, кто между куском мяса и тортом выберет первое. Я в их числе, поэтому в целом выдержать эту кетодиетную неделю было не так сложно. Более того, наконец-то можно было себя не сдерживать и есть столько мяса, сыра и колбас, сколько хочется. Но это, пожалуй, единственный плюс. Не могу сказать, что мне удалось хорошо схуднуть за эту неделю: всего -1,2 кг (обычно столько уходит в результате одного разгрузочного дня). Илона отмечает, что из главных минусов - постоянное чувство тяжести в желудке - будто он набит до краев.

- Впервые за много лет захотелось хлеба - и именно для того, чтобы "запустить" желудок, - добавила шеф-редактор.

Веб-редактор Валерия Климова увеличила количество белков и сократила до минимума количество углеводов в рационе в течение 7 дней:

- Я обожаю шоколад и сладкое в любом его проявлении. Сократить количество углеводов было очень сложно, особенно под вечер сильно хотелось чего-то сладенького. Но ради редакционного эксперимента я решила взять себя в руки и продержаться 7 дней. За этот период мой отвес составил всего-то 700 граммов. Думаю, такое незначительное уменьшение веса связано с тем, что до эксперимента я ела нормально один раз в день - вечером. Во время ограничений я ела нормально 3 раза в день: утром творог, днем мясо и фрукты, вечером мясо и овощи. Мой организм не привык к такому количеству еды. Правда, несмотря на постоянную подпитку энергии пищей, все время хотелось спать. Чувствовала общую вялость, от этого настроение было грустным. Все выходные я пролежала в постели вместо того, чтобы тусоваться с друзьями.

Мой вывод: такие ограничения не стоят потерянных 700 гр.

Редактор Екатерина Осташкина неделю придерживалась белковой диеты: - Пила много любимой ряженки, но столько белкового мне не по нраву. За неделю попрощалась с 900 граммами, но в целом диета мне не понравилась.

Опыт из интернета

- За месяц - минус 6 кг. За три - 9 кг. Питаясь сытно, жирно, полезно - похудеть, помолодеть, вылечить панкреатит и гастрит. Это не диета, это правильное питание для здоровья организма, - пишет женщина на одном из сайтов с отзывами.

Она отмечает, что ей уже более 40 лет, и даже на фоне снижения метаболизма ей удалось избавиться от лишнего веса. Женщина рекомендует следить за состоянием во время диеты, а также принимать витамины.

Еще одна девушка с того же сайта отзывов признается, что разочаровалась в кетодиете, хоть результат и был: - Я ровно пять месяцев находилась на строгом кето и держала баланс: 5 % углеводов, 20 % белков, остальное приходилось на жиры. Это был очень интересный опыт, и я о нем не жалею, хоть и аукнулся он мне не очень хорошо.