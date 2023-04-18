10 факторов, которые влияют на вес

Эти причины мешают вам иметь фигуру мечты.

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1. Недостаток сна

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В научном направлении «хронобиология» есть понятие циркадных ритмов. Основным из них является ритм сна. Он регулируется хроногормоном мелатонином. При его снижении автоматически падает и качество ночного отдыха.

Как итог – позднее засыпание нарушает жировые обменные процессы в организме. Это приводит к гормональным сбоям и нарушению пищевого поведения. Когда мы спим, происходит расщепление жира, который нужен для поддержания ночной работы мозга и процессов самообновления организма.

2. Питание в неправильное время

Каждый орган имеет своё время максимальной и минимальной активности. Для работы желудка лучшее время – это с 7:00 до 8:30. Почему? В этот период вырабатываются все ферменты, которые расщепляют углеводы, жиры и белки.

Важно следовать этой рекомендации, так как это позитивно скажется на вашем здоровье и даже фигуре! Еда в эти полтора часа активно переваривается и заряжает энергией.

Худшим для приёма пищи будет интервал с 19:00 до 21:00. Желудок устраивает «забастовку» всему, что вы едите. Начните ужинать с 17:00 до 18:30 – и заметите, что вес станет снижаться.

3. Стресс

Когда мы находимся в хорошем настроении, у нас нормальный гормональный фон. Также в крови присутствуют серотонин, дофамин и эндорфины. Но если человек испытывает стресс, то клетки мобилизуются. В таком состоянии любые питательные вещества превращаются в жиры и откладываются «про запас».

Поэтому важно баловать себя не едой, а впечатлениями! Попробуйте удовольствие от пищи заменить удовольствием от искусства и созерцания чего-либо приятного.

4. Генетика

5. Пищевые привычки

Количество калорий, которые человек потребляет ежедневно, напрямую влияет на вес. Если он ест больше, чем требуется организму для функционирования, то это всё откладывается в виде жира. В результате – набор лишних килограммов.

Любителям продуктов глубокой переработки, которые содержат много сахара, соли и жира, избыточный вес будет гарантирован. Рацион, который богат фруктами, овощами, крупами, бобовыми и белковыми продуктами, способствует укреплению здоровья и обретению фигуры мечты.

Также вредными пищевыми привычками являются скорость потребления еды и недостаточное пережёвывание. Как итог – человек переедает. Практика осознанного питания, прислушивание к сигналам голода и сытости, а также внимание к размеру порций могут способствовать здоровому пищевому поведению и контролю веса.

6. Заболевания

Хронические заболевания тоже влияют на наличие лишних килограммов. Чаще всего это гипотиреоз – состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов, что приводит к набору веса.

Также в этом играют роль следующие заболевания: гипогонадизм (дефицит половых гормонов), синдром поликистозных яичников (PCOS) и гиперкортицизм (повышение уровня кортизола).

7. Медикаменты

Некоторые лекарства могут вызывать увеличение веса в качестве побочного эффекта. К таким относятся антидепрессанты, кортикостероиды (гормоны), оральные контрацептивы, антигистаминные препараты и лекарства при гипертонии. Регулярное потребление этих медикаментов влияет на аппетит.

8. Окружающая среда

Последние исследования доказывают, что окружающая среда, возрастающая урбанизация и социально-экономический статус являются причинами ожирения. В районах с неблагоприятными климатическими, географическими и финансовыми условиями питание населения скудное.

В первую очередь виден сильный недостаток в рационе полноценного белка, дефицит ряда витаминов и минералов, а также пищевых волокон. В такие регионы доставляют высококалорийное питание, которое вкупе с малоподвижным образом жизни сказывается на наборе веса.

9. Работа ночью

Сменная работа по ночам также может нарушить естественный циркадный ритм организма. Это приводит к изменению уровня гормонов и метаболических процессов, влияя на аппетит. В неурочное время люди едят именно высококалорийную пищу, что способно привести к избыточному весу.

10. Микробиом кишечника