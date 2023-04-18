Ученые: на формирование привычки нужен не 21 день. Все сложнее

Согласно новому исследованию, проведённому социологами из Калифорнийского технологического института, на то, чтобы сформировалась привычки ходить в спортзал, нужно в среднем примерно полгода. А, например, привыкнуть мыть руки можно за несколько недель.

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По словам Анастасии Буяльской, доцента кафедры маркетинга HEC Paris, не существует какого-то волшебного числа, которое было бы связано с формированием привычки.

Возможно, вы слышали, что на формирование привычки уходит 21 день. Но это никак не доказывается научно. Исследования подтверждают, что скорость формирование привычки зависит от поведения и множества других факторов.

В ходе нового исследования учёные проанализировали данные более 30 000 посетителей тренажёрного зала в течение четырех лет и более 3 000 работников больниц в течение почти 100 смен.